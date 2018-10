Was ist der Unterschied zwischen einem guten Kurier und einem schlechten Kurier?

Es gibt buchstäblich Tausende von Kurier-Unternehmen in Großbritannien und viele mehr tausend auf der ganzen Welt. Verschiedene Kuriere bieten verschiedene Dienstleistungen an, wie zB International, Inland, am selben Tag, am nächsten Tag und über Nacht. Auf den ersten Blick alle Courier-Unternehmen wollen den gleichen Service bieten – oder tun sie das? Der Motor hinter einem […]